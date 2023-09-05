Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Что в настоящее время происходит в Незалежной?

Украинский народ может начать мятеж для свержения режима президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в новом видео в личном блоге.

Киев все дальше уходит от переговоров с Москвой — настроения в стране из-за этого тоже меняются, отмечает Соскин. Вскоре украинцы могут пойти на крайние меры.

«Поскольку ситуация каждый день ухудшается, <…> то, я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского», — прокомментировал он.

По словам бывшего советника Кучмы, мирное соглашение Зеленского сейчас не интересует — ему куда важнее укрепить свою диктатуру в стране. Между тем Россия неоднократно высказывала свою открытость к диалогу.

Сейчас большая часть населения критикует проводимую Зеленским политику, обратил внимание Соскин. В частности, под гнетом оказывается мужское население, которое бросают в зону боевых действий. Эксперт оценил ситуацию на фронте как тяжелую — ВСУ несут потери и не могут сдерживать наступление ВС РФ.

Накануне в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара предложила свою кандидатуру в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта. Путин подтвердил готовность Москвы сесть за стол переговоров и отметил, что страна никогда не отказывалась от посреднических услуг.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин раскрыл истинного противника России.