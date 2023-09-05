Встречались четыре года: внук-рэпер Шуфутинского женился на блогере из Израиля

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Новоиспеченные супруги познакомилась в Еврейском центре в США.

Рэпер Ной Шуфутинский, выступающий под псевдонимом Westside Gravy, женился на израильском блогере Ахуве Махгерефт. Об этом сообщает издание utro.ru.

Девушка поделилась радостным событием в социальных сетях, показав на фото обручальные кольца. Теперь Махгерефт будет носить фамилию мужа.

Пара встречается почти четыре года, все это время они жили в Израиле. В марте 2023 внук Михаила Шуфутинского опубликовал в личном блоге совместное фото с будущей женой — тогда на пальце возлюбленной рэпера красовалось обручальное кольцо со сверкающим камнем.

Новоиспеченные супруги познакомилась в Еврейском центре в США. Фото: Instagram* / ahuvashufutinsky

«Три с половиной года назад мы с Ноем впервые встретились на этом месте, когда отправились в израильскую поездку вместе с общим другом. Сегодня мы летим обратно — уже женатые и готовые провести всю оставшуюся жизнь на еврейской родине», — прокомментировала девушка снимки, сделанные после свадьбы.

Внук Шуфутинского исполняет песни в жанре хип-хоп, объединенном по звучанию с рок и поп-музыкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что песню про 3 сентября мог исполнять не Шуфутинский.

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