Путин: в Европе некоторым напрочь отшибло память и совесть

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Халдей; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский лидер уличил западные страны в попытке переписать историю Второй мировой войны.

В нынешнее время история перевирается в угоду политики сегодняшнего дня, а в Европе некоторым и вовсе отшибло память. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«И в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть, отношения в мире к событиям, связанным с предпосылками начала Второй мировой войны, ее ходом и результатами во многом дает понимание современных процессов. И новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что в 1945 году фашизм был повержен, но, к сожалению, не изжит», — высказался глава государства.

Он отметил, что в современном мире фашизм проявляется в русофобии и героизации нацистских преступников, в частности в Прибалтике и на Украине, где это стало нормой.

Путин напомнил о важности создания инструмента защиты, который был бы способен не только отражать, но и предотвращать удары подобного рода. С этой инициативой неоднократно выступали также ветераны и историки

«Не раз звучало предложение создать национальный центр исторической памяти. Я просил этот вопрос поработать заняться им, сегодня хотел бы услышать о результатах. Считаю, нам нужен такой центр. Соответствующие поручения будут даны по итогам сегодняшнего заседания», — подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин в Сочи в режиме видео-конференц-связи проводил заседание оргкомитета «Победа». Также на заседании выступит Андрей Турчак с докладом о сборах подписей за присвоение городам званий «Город воинской славы».

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрдоган сделал важное заявление по Украине после встречи с Путиным.