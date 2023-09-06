В чем секрет? Почему коричневые яйца стоят дороже белых

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Оказывается, это экономически обоснованно.

Коричневые яйца стоят дороже белых. Об этой интересной детали сообщает издание utro.ru.

Ввиду относительно небольшой стоимости продукта покупатели не всегда различают цены на коричневые и белые куриные яйца. Выяснилось, что дело вовсе не в лучшем качестве или дополнительной накрутке от магазинов.

По словам экспертов, дело в том, что именно на коричневую разновидность продукта стоимость увеличивают производители. Из-за того, что коричневые яйца обычно несут более крупные породы куриц, им необходимо гораздо больше корма.

С учетом этого фактора, себестоимость продукта возрастает в связи со стремлением фермеров компенсировать потраченные средства на птиц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 30 российских торговых сетей согласились ограничить наценки на товары.