Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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ВСУ были нанесены жесточайшие потери среди личного состава и вооружения.

Подразделения «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Первомайское был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ.

Всего за сутки на донецком направлении противник понес огромные потери. В ходе отражения российскими военными атак ВСУ противник потерял убитыми и ранеными свыше 200 человек.

Также есть потери и среди техники: уничтожены две БТР, артиллерийская система М777 и РСЗО «Град».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.