Задержана подозреваемая в покушении на главу таможни ЛНР Афанасьевского

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

Читайте нас в: Дзен Новости

Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Подозреваемая в покушении на начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского задержана. Об этом сообщили в Следственном комитете Луганской народной республики.

«В настоящее время злоумышленница задержана, она уже дала признательные показания», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, подозреваемая передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывчаткой внутри. После включения устройства предмет сдетонировал.

В результате взрыва пострадал чиновник и его сын. Они госпитализированы с травмами. Юрий Афанасьевский находится в тяжелом состоянии — у него диагностированы множественные травмы головы и шеи. О состоянии его наследника подробностей пока нет.

В отношении подозреваемой возбуждено два уголовных дела по факту покушения на убийство и незаконное приобретение и сбыт взрывчатых устройств. Следственный комитет выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Запорожской области за помощь террористам задержан гражданин Украины.