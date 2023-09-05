Румыния получила контроль над газотранспортной системой Молдавии

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Кишинев намерен до 2025 года завершить подключение к Европейской сети операторов передачи электроэнергии через Румынию.

Румынская компания Vestmoldtransgaz взяла в аренду газотранспортную сеть Молдавии сроком на пять лет. Соответствующий договор предприятие подписало с компанией Moldovatransgaz (принадлежит Moldovagaz), пишет EADaily.

Отмечается, что румынская сторона возьмет на себя эксплуатацию и текущие контракты на техобслуживание, заключенные Moldovatransgaz. Тем самым будет обеспечена непрерывность операционных процессов, связанных с инфраструктурой транспортировки газа в регион, включая Приднестровье.

Как отметил гендиректор молдавского оператора Ион Стерян, именно вопрос обеспечения энергоресурсами Левобережья был ключевым элементом переговоров. По его словам, молдавское Национальное агентство регулирования энергетики (НАРЭ) не может осуществлять регулирование в Приднестровье, так как там «особая ситуация».

Переговоры там ведутся между «Тираспольтрансгазом» и Moldovagaz при участии Министерства энергетики Молдавии и НАРЭ. На днях президент Приднестровской Республики Вадим Красносельский заявил об отработке альтернативного маршрута поставки российского голубого топлива в обход Украины, которая по истечении договора в конце 2024 года может отказаться продлевать транзит ресурса через свою территорию.

В свою очередь Кишинев планирует до 2025 года закончить реализацию проекта по прямому подключению к Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) через Румынию.

Vestmoldtransgaz — нефтегазовая компания, владеющая газопроводом «Яссы — Унгены — Кишинев». В числе ее акционеров — румынский Transgaz с долей 75% и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с долей 25%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Молдавии Майя Санду заявила об отсутствии у государства долга перед «Газпромом» в размере 800 миллионов долларов.