В России создают вакцину против аллергии на собак

Ученые из Сеченовского университета создают вакцину от аллергии на собак

Фото: www.globallookpress.com / Caroline Brinkmann

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Что известно об этом многообещающем препарате?

Российские ученые работают над созданием вакцины против аллергии на собак — исследованиями занимаются сотрудники МГМУ имени Сеченова. Об этом сообщает издание Газета.ру.

Вместе со специалистами из Москвы над препаратом работают их коллеги из Венского медицинского университета. Как отмечает руководитель проекта Александр Караулов, обе команды проводят исследования довольно давно.

Это заняло достаточно много времени, но оно того стоило. Уже в этом году препарат ждет ряд испытаний.

«Следующий этап — токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023–2024 году, и последующая регистрация вакцины», — поделился он.

Вакцина от аллергии на собак будет создана по аналогии с SuperCat, аналогичным препаратом от аллергии на кошек. Он был создан теми же учеными, и уже готов к клиническим исследованиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыта неочевидная опасность аллергии на пчел.