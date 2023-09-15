«Между делом»: как Александр Градский пригласил работать Аллу Рид в свой театр

Фото, видео: ВКонтакте / Алла Рид / rid2021; 5-tv.ru

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Исполнительница принимала участие в четвертом сезоне музыкального проекта «Голос», однако победить в шоу ей так и не удалось.

Александру Градскому было трудно выражать свои чувства. О том, как маэстро пригласил Аллу Рид работать к себе в театр «Градский Холл», певица эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Исполнительница принимала участие в четвертом сезоне музыкального проекта «Голос», где оказалась в команде Александра Градского. Девушка попала в одну четвертую финала, но до главного состязания певице дойти так и не удалось. Тем не менее, ее главной победой стало приглашение маэстро работать в его театр «Градский Холл».

«Для него выразить чувства стоило больших усилий. И что-то мы с ним разговаривали, и тут он между делом говорит: „В театр ко мне пойдешь?“. Я такая: „Я?! Пойду!“. А он на другую тему переключил разговор, то есть ни подробностей — ничего. Вроде как бы пригласил, но как-то так все между делом», — вспоминает Алла Рид.

Когда певица пришла в театр, практически все артисты были набраны, поэтому Градский предложил ей написать заявление на отпуск из-за отсутствия для нее репертуара. Однако исполнительница сама решила проявить инициативу и стала предлагать идеи, которые было бы возможно реализовать. Одним из предложений стала организация концерта еврейских песен, эту идею маэстро одобрил.

«Мы тогда в 2016 году собрали полный аншлаг. Еще были другие времена. Специальным гостем должен был быть Иосиф Давыдович Кобзон. Но мне, конечно, не повезло, в этот день ему стало плохо.», — рассказывает артистка.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид была последней, кто общался с Градским перед смертью.