«Правильный подход»: какие пластические операции делала Маша Распутина
Хирург Зимин: Распутина могла сделать себе коррекцию лица
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Прибегала ли звезда к хирургическим вмешательствам?
Одна из самых эффектных отечественных звезд Маша Распутина всегда покоряла поклонников не только талантом, но и внешними данными. Пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал изданию «Страсти», какие операции могла делать 59-летняя певица, чтобы сохранить красоту и молодость.
По мнению специалиста, который выдвинул свои предположения по фотографии звезды, Распутина делала коррекцию лица, причем процедура была комплексной.
«Была проведена работа в верхней трети лица, о чем говорит расположение бровей, скорее всего, это эндоскопическая коррекция верхней трети лица. Что касается нижней трети, скорее всего, был лифтинг, плюс проведена работа и над шеей. Относительно блефаропластики — вероятно, так как выглядит Маша действительно неплохо», — считает Зимин.
Эксперт подчеркивает, что при этом звезда сохранила свою природную красоту и, в принципе, осталась такой же, какой и была. По его словам, это правильный подход к проведению пластики — не менять внешность до неузнаваемости, а лишь сохранять привлекательность и поддерживать молодость.
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