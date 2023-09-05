Кадры из родного города: певец SHAMAN выпустил новый клип на хит «Я русский»

SHAMAN выпустил новый клип на песню «Я русский» после концерта в Новомосковске

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Исполнитель включил в ролик кадры с концерта в Новомосковске.

Ярослав Дронов, известный как певец SHAMAN, выпустил новый клип на свой хит «Я русский». Исполнитель выложил видео на YouTube, и его уже посмотрели более 70 тысяч человек.

Новый ролик с патриотической песней, так полюбившейся российскому зрителю, появился на платформе 4 сентября. Певец взял за основу нового клипа свое выступление в родном городе Новомосковске Тульской области, которое состоялось 30 июня.

«Давайте вспомним наиболее яркие моменты моего большого летнего шоу в родном Новомосковске», — подписал видео SHAMAN.

Поклонники уже оценили новый клип и поблагодарили певца за творчество и патриотическую позицию.

Само видео представляет собой нарезку моментов с концерта, на которое, кстати, SHAMAN прибыл на вертолете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN считает, что он просто обязан вернуться в Донбасс снова.