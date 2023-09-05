В Кремле прокомментировали ситуацию с Суровикиным
София Шафиуллина 619 0
Песков заявил, что ему ничего не известно о ситуации с Суровикиным
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
По данным СМИ, военачальник не появлялся на публике с 24 июня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно о ситуации с генералом армии Сергеем Суровикиным. На вопросы официальный представитель Кремля ответил во время общения с журналистами.
«Нет, неизвестно», — прокомментировал он соответствующий вопрос.
В августе Суровикин был освобожден от должности. Его место занял начальник Главного штаба ВКС РФ Виктор Афзалов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Песков опроверг слухи насчет осведомленности Суровикина о мятеже ЧВК «Вагнер».