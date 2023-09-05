Шойгу: ВСУ потеряли свыше 66 тысяч боевиков с начала контрнаступления

Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Ни на одном из участков фронта Киев не достиг своих целей.

ВСУ с начала анонсированного контрнаступления потеряли более 66 тысяч боевиков убитыми. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания ведомства.

Он обратил внимание на то, что киевский режим продолжает предпринимать безуспешные попытки наступательных действий уже третий месяц, несмотря на огромные потери. По его словам, ВС РФ ликвидируют не только живую силу противника в зоне СВО, но и вражескую технику. Таким образом, с начала контрнаступления украинские нацисты лишились 7,6 тысячи единиц из своего арсенала.

«Ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли», — добавил он.

Глава оборонного ведомства отметил, что самая напряженная ситуация сейчас наблюдается на запорожском направлении. Там ВСУ задействовали бригады из стратегического резерва. Между тем, российские военные продвигаются на купянском и кременском направлениях — там удалось взять под контроль населенный пункт Новоселовское, а также улучшить положение по переднему краю.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин прокомментировал контрнаступление Украины, назвав его провальным.