«Без возможности восстановления»: какое будущее ждет зерновую сделку РФ и Турции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

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Встреча Эрдогана и Путина оставила много ключевых вопросов постфактум. Как будут действовать лидеры дальше?

Переговорный процесс между президентами Турции и России завершились сутки назад. В рамках официальной встречи Владимир Путин и Рэджеп Эрдоган обсудили зерновую сделку, конфликт на Украине и ряд второстепенных вопросов.

Итоги беседы эксклюзивно для 5-tv.ru подвел политолог Антон Бредихин. По словам последнего, утверждать о возвращении РФ в зерновую сделку преждевременно всего по одной причине. Стране-экспортеру невыгодно торговать на тех условиях, которые готова предложить Турция.

«Уговорить Эрдогану Путина удалось вряд ли. Я думаю что вообще тот формат, который актуален сегодня, наиболее неприемлем для России. Стране интересна только продажа зерна украинского, и российского на территории Турции. После этого Турция пусть уже торгует с какими захочет странами. Цепочка, которая была навязана со стороны, должна быть разорвана окончательно без возможности восстановления, и уже на ее месте должна быть выстроена простая, понятная торговая финансовая модель», — прояснил он.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters / SPUTNIK

Встреча глав государств, подчеркивает Бредихин, в очередной раз подтвердила независимость Турции от влияния Запада и Евросоюза. Эрдоган в очередной раз доказал, что намерен выстраивать дипломатический курс с опорой на собственные взгляды и без оглядки на гигантов.

«Эта встреча — мощный фактор символизма и лишнее того, что Эрдоган сохраняет свою самостоятельность. Он не становится манипулируемым со стороны стран Запада, а все также является человеком, который ведет свою независимую политику, и поэтому он готов выстраивать свои собственные отношения с Российской Федерацией», — расшифровал подтекст он.

Ранее 5-tv.ru подвел итоги встречи президентов России и Турции в Сочи.