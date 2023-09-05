Глава таможни ЛНР госпитализирован в реанимацию после покушения на него

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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По предварительным данным, в его доме прогремел взрыв.

Начальник таможни ЛНР Юрий Афанасьевский был госпитализирован в реанимацию после реализованного в его отношении покушения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, Афанасьевский находится в тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные травмы головы и шеи. В оперативных службах республики также рассказали, что в больницу был доставлен сын начальника таможни. О ее состоянии подробностей пока нет.

Ранее СМИ сообщили о прогремевшем в доме Афанасьевского взрыве. Власти Луганской народной республики случившееся пока не прокомментировали. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что совершенный теракт был направлен против Афанасьевского.

Минувшим летом была предотвращена попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. В ФСБ сообщили, что в июле завербованный СБУ злоумышленник планировал взорвать его автомобиль.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР вынесли приговор убившему мирных жителей в Мариуполе боевику ВСУ.