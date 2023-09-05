Экс-разведчик США Риттер: США придется надеяться на прощение РФ после ее победы

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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На Западе признали свои «коллективные» грехи.

После победы России на Украине США останется только одно — надеяться, что их смогут простить. Таким мнением поделился бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Американский эксперт обратил внимание на то, что «коллективный Запад» позволил себе совершить большие грехи. Однако, отметил он, россияне отличаются большим сердцем.

«Мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать», — заявил он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Риттер уверен, что российская сторона не будет вести себя мстительно, уподобляясь Вашингтону. Более того, победу РФ он считает безоговорочной.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад продолжает разжигать конфликт на Украине, несмотря на потери.