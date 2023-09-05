«Создало реальную угрозу»: как нефть из России захлестнула мировые рынки

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Санкции в отношении РФ повлияли на торговлю топливом не так, как этого ожидали Украина и ее западные союзники.

Украина и ее западные союзники возмущены тем, как санкции в отношении России повлияли на торговлю нефтью и нефтепродуктами — Китай и Индия, покупая топливо у РФ, перерабатывают его и продают странам Запада. Польский юрист Томаш Влостовский в беседе с EADaily заявил, что сложившая ситуация создает угрозу для мирового рынка, но «все именно так, как и должно быть».

«Полное исключение европейских компаний из торговли российской нефтью и нефтепродуктами создало реальную угрозу дестабилизации мирового рынка нефти и энергоносителей», — отметил он.

Исчезновение российской нефти с мировых рынков привело бы к тому, что цены на топливо бы резко поднялись, также как и стоимость продуктов, переработанных из нефти. Это стало бы практически смертельным ударом для западной экономики, поэтому США встревожены.

«Последнее, что нужно администрации Джо Байдена в этот период (президентские выборы в США в 2024 году — Прим. ред.), так это топливный кризис на мировых рынках», — добавил юрист.

Именно поэтому исключать с западных рынков российскую нефть, переработанную в Индии и Китае, нецелесообразно. Такой шаг также не гарантирует Украине успех в конфликте с РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в мире растет число перевозящих российскую нефть танкеров.