Ушибы и переломы: известный тренер-регбист попал в больницу в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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По предварительной информации, наставник угодил в серьезный переплет.

В Москве зверски избили 45-летнего известного тренера-регбиста Григория Малютина. Детали инцидента повергают в шок.

Как сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах, вечером 4 сентября начальника женской команды «ВВА-Подмосковье» доставили в больницу с множественными травмами. Врачи диагностировали у него перелом носа, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица. О причинах случившегося распространяться Малютин не стал: известно лишь, что пострадавшего могли избить.

Ситуацией уже заинтересовалась полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее похожая печальная участь постигла саунд-продюсера и битмейкера Яна Супоненко. Толпа неизвестных напала на молодого человека, который решил заступиться за девушку. Несколько дней продюсер провел под наблюдением врачей, а затем вернулся домой.

До этого 5-tv.ru писал, что эскортницу избили во время вечеринки на яхте в Подмосковье.