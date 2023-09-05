«Четырехзначные числа»: обученная в Германии бригада ВСУ несет тяжелые потери

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Отряд был оснащен западной техникой, в том числе БМП Bradley и танками Leopard, однако и они спасти их не смогли.

Потери элитной 47-й механизированной бригады ВСУ, которая прошла подготовку в Германии, насчитываются тысячами с начала украинского контрнаступления. Об этом пишет британская газета The Times.

«Потери подразделения описываются четырехзначными числами», — сообщает издание со ссылкой на врачей, прикрепленных к подразделению.

Речь идет о потерях за последние 15 недель, уточняется в материале. Отмечается также, что состав медиков понес потери — персонал сократился вдвое. Многие врачи погибали в попытках эвакуировать раненых с поле боя. Не спасли их даже бронетранспортеры M113, на которых они перемещались.

Украинский врач с позывным «Тарас» рассказал, что в середине лета медикам на передовой приходилось помещать в одно транспортное средство до 24 раненных. При этом машина была рассчитана лишь на четырех человек. Те дни он назвал «худшими».

Известно также, что сама мехбригада была оснащена немецкими танками Leopard и боевыми машинами пехоты производства США Bradley.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин прокомментировал контрнаступление Украины.