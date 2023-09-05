«Кощунственно»: в Сибири заведующую детсадом уволили из-за интимных фото в сети

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Слишком личные снимки татуировок стали предметом дискуссии. Но не только из-за них разразился скандал.

Весьма неоднозначная история разворачивается в Красноярске. Заведующую детским садом уволили за публикацию слишком личных фото в соцсетях. С соответствующими жалобами родители воспитанников обратились в администрацию города.

Получившая звание самой красивой сотрудницы детского сада девушка уже три года руководит культурным учреждением. для самых маленьких. На работу она приезжает на дорогих машинах. Только за последнее время качество оказываемых услуг в садике упало, персонал начал постепенно увольняться.

Последней каплей в истории руководителя стали провокационные фото в закрытых соцсетях: на них барышня позирует в одном нижнем белье и с вычурными татуировками на теле. Уставшие от беспредела родители стали писать жалобы в депобразования, но все усилия были тщетны.

Теперь в родительских чатах предполагают: родители девушки-директора достаточно влиятельны, поэтому все заявления остаются без внимания.

«Жрицы любви отдыхают»;

«Кощунственно, что наших детей воспитывают вот такие»;

«Кошмар просто»;

«Не допускать столь юных особ до общения с детьми, да и дело с концом»;

«Хамство и неуважение по отношению к детям и их родителям! Просто плевок в душу», — пишут в комментариях под одним из последних снимков.

Уже после ажиотажа в соцсетях стало известно, что возмутительницу спокойствия уволили.

«Она уволена», — сказал источник РИА Новости, отметив, что это связано именно со скандалом в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Праге учительницу уволили и почти посадили за поддержку России.