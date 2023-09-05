«Не хотят подчиняться»: чем на самом деле опасна шизофрения

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Выявить проблемы необходимо до момента, когда процесс станет необратимым.

Никто не будет спорить, что на человеке отображается его образ жизни, восприятие мира, собственные ощущения и отношения с другими людьми. В последнее время медицина уделяет внимание не только состоянию тела пациента, но и его психологической стабильности.

Несмотря на то, что психология и психотерапия прочно вошли в нашу жизнь, диагноз «шизофрения» все еще не изучен до конца. Некоторые, особенно трудные случаи, заставляют медиков лишь разводить руками.

Ведущий научный сотрудник Института перспективных исследований мозга МГУ Вадим Ушаков объяснил изданию Газета.ру, чем на самом деле опасен этот диагноз и бывает ли он субъективным. По словам специалиста, если в «классической медицине тела» диагностировать заболевание можно, сдав анализы, то в случае с психиатрией все очень неоднозначно.

«В большей степени диагноз „шизофрения“ — это субъективная оценка врача. Это проблема всей психиатрии: нет объективных оценок. Когда вы приходите с другими заболеваниями, то вам проводят диагностику: УЗИ, МРТ, берут анализы крови, другие биологические жидкости, и на основании всех ваших жалоб и данных анализов выносится вердикт. А что мы можем померить в психиатрии?» — задается вопросом эксперт.

Чаще всего на проблемы у человека указывают противоречия в воспоминаниях, наличие неврозов и другие симптомы. Распад сознания наступает, когда пациент уже не в состоянии контролировать собственные мысли.

«Что же тогда шизофрения? Это состояние, когда „министерства“ не могут договориться. Вы не можете заставить определенные участки мозга работать слаженно. Они не хотят подчиняться. У них своя жизнь», — объясняет он.

Эффективным способом диагностики отклонений и по сегодняшний день считается МРТ, подчеркивает Ушаков. Болезнь изменяет структуру мозга, лишая его привычных функций. Выявить проблемы необходимо до момента, когда процесс станет необратимым.

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