«Адриана опешила»: Ханна и Пашу устроили дочери грандиозный день рождения

Дочери Ханны и Пашу на день рождения подарили надувную лодку

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Гости принесли девочке подарки, которые удивили не только именинницу, но и ее родителей.

Певица Ханна и продюсер Пашу 3 сентября отметили пятилетие своей дочери Адрианы. Как проходило празднование и что подарили ребенку на юбилей, артистка рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Она призналась: некоторые из презентов заставили ее дочку по-настоящему удивиться. Например, надувная лодка, которую кто-то решил преподнести ребенку на день рождения.

«Ребята просто принесли Адриане лодку. Адриана чуть опешила», — поделилась артистка.

Сам праздник прошел в стиле «царства единорогов», любимых сказочных персонажей Адрианы. Родители же подарили малышке электронную лошадь, доступную в России в единственном экземпляре. Игрушка призвана развивать навыки девочки — известно, что та увлекается верховой ездой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ханна поделилась секретом роскошного тела после родов.