Боевик ВСУ пожаловался на нехватку снаряжения и медикаментов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; 5-tv.ru

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В бой идут не профессионалы, а мобилизованные в спешном порядке гражданские.

Колоссальные потери украинской армии признают сами бойцы ВСУ. По их словам, командование бросает рядовых в бой совершенно неподготовленными.

В сражение идут не профессионалы, а мобилизованные в спешном порядке гражданские. Многим не хватает снаряжения, питания и медикаментов.

«Кидают на пушечное мясо. Ночников нет, тепляков. <…> Дают автомат — и вперед, и задание какое-то. С лопатами», — жалуется один из националистов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно о положении ВСУ в районе Работино.