Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Силы РФ продолжают наносить массированные удары по штурмовым группам противника.

Подразделения Вооруженных сил Украины попали в огневой мешок в районе села Работино, что в Запорожской области. Украинские военные несут колоссальные потери из-за массированных ударов со стороны российских войск. Попытки подойти к населенному пункту и прорвать оборону со стороны военных противника терпят крах.

По информации глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, сейчас стратегически важный населенный пункт представляет собой большую территорию с разрушенной инфраструктурой.

«История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями. <…> Потери противника просто колоссальны», — заявил он РИА Новости.

В Минобороны успехи российских военных пока не комментируют.

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