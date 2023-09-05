«Мы предупреждали»: как российским бойцам удалось найти слабое место Challenger 2

Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; 5-tv.ru

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Так называемые неуязвимые британские танки потерпели свое первое в истории поражение. Как это повлияет на ход боевых действий?

Переданные украинской армии британские танки Challenger 2 потерпели свое первое поражение в истории. Кадры с горящим танком, подбитым российскими войсками, активно распространяются по сети.

О том, как российским бойцам удалось найти слабое место якобы неуязвимых танков, а также почему эта история особенно важна для хода спецоперации — в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Юрий Светов.

«Мы предупреждали, что уже знаем, как бороться с ними (танками Challenger 2 — Прим. ред.). Так же, как научились бороться с немецкими танками Leopard», — заявил эксперт.

Кадры с уничтоженным Challenger 2 были сняты под Работино в Запорожской области и появились во многих Telegram-каналах. Светов сравнил это видео с тем, которое публиковали после уничтожения Leopard, и отметил очень большую вероятность, что на новых кадрах действительно может быть британский танк.

«Я на 100% не могу сказать, но очень высокая уверенность, что удалось справиться с Challenger. Та сторона (украинская — Прим. ред.), конечно, будет всячески отрицать это», — подчеркнул политолог.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают все усилия, чтобы не позволить российским войскам захватить с поля боя трофеи, чтобы всячески отрицать уничтожение неуязвимых танков.

Это событие особенно важно сейчас, подчеркнул Светов, так как после 15 сентября ВСУ получат американские Abrams. Для начала ожидается десять танков, всего — 31. Американское правительство уже начало сомневаться, что Abrams помогут ВСУ в контрнаступлении.

«Удар по Challenger будет носить еще психологический характер», — добавил Светов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полковник Сайфуллин опроверг данные о прочности танков Leopard.