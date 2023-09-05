«Начало политического шоу-сезона»: в дом и. о. мэра Чернигова вломились СБУ

И.о. мэра Чернигова Ломако заявил, что СБУ пришла к нему в квартиру с обыском

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Украинский чиновник даже не успел отправить детей в школу.

Сотрудники службы безопасности Украины проводят обыски дома у исполняющего обязанности Черниговского городского головы Александра Ломако. Об этом сам чиновник сообщил ранним утром в Telegram-канале.

Группа сотрудников СБУ нагрянула к нему в квартиру утром, когда он собирал детей в школу. По его словам, он просил дать ему время увести их в школу, чтобы те не видели происходящего.

«Будут обыскивать квартиру… Что будут искать: видимо трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов энергосистемы города», — написал он.

Постановление на обыск дома Ломако выдал Шевченковский суд Киева. Все произошедшее управленец назвал «цирком абсурда» и «началом политического шоу-сезона», попутно отметив, что запланированное совещание по вопросам жизнедеятельности города не состоится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский подписал соответствующий указ, согласно которому чиновников заставят отвечать за плохое содержание бомбоубежищ. Совет безопасности Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в Киеве, Белой Церкви, Днепре, Конотопе, Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, и Чернигове.