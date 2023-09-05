В Истре потушили пожар, возникший после падения обломков БПЛА

Глава Истры Витушева: гараж в СНТ загорелся после падения обломков беспилотника

Фото: Telegram / Татьяна Витушева / tatianavitusheva

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На месте работают оперативные службы.

В Истринском районе Московской области после падения обломков сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО) дрона начался пожар. Подробностями инцидента с журналистами поделилась глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Силовикам удалось оперативно перехватить БПЛА на подлете к региону. Одним прицельным ударом дрон был сбит, а загоревшиеся обломки обрушились на гараж, спровоцировав возгорание. На место тут же выехали экстренные службы. Приехавшим на место пожарным удалось быстро потушить пламя. Пострадавших и погибших нет.

«В результате падения обломков сбитого летательного аппарата произошло возгорание хозяйственной постройки — гаража площадью 50 квадратных метров — в СНТ „Высоковольтник“. На месте работают оперативные службы, возгорание ликвидировано», — написала она в Telegram-канале.

Также там работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили еще один беспилотник в Тверской области.