Во всех аэропортах Москвы задержаны или отменены рейсы
Дарья Евстрахина 597 0
В трех московских аэропортах задержали 37 рейсов, еще два отменены
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Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg
Таковы данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Во всех трех столичных аэропортах 14 рейсов задерживаются на прилет и вылет, а еще пять отменены. Об этом сообщает платформа «Яндекс. Расписание».
По данным на утро вторника, в Домодедово задержано пять рейсов, а один отменен. Во Внуково отменены четыре рейса, а задержаны семь. В Шереметьево пока задерживается всего два рейса.