Пересчет животных: в Подмосковье ввели регистрацию домашних друзей
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В Подмосковье с 1 сентября ввели регистрацию домашних животных
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru
Питомцев старше трех месяцев нужно оформить до 1 марта.
Питомцев старше трех месяцев нужно оформить до 1 марта, об этом пишут «Известия». Процедура обязательна только для собак. Хозяева кошек могут это делать по желанию.
Каждому животному присвоят личный номер. В случае потери хозяину будет легче его отыскать. По замыслу авторов, новый закон поможет увеличить ответственность владельцев и сократить число бездомных кошек и собак.