Островной упор: за полгода в офшоры России переехало 87 компаний
За полгода в офшоры России переехало 87 компаний
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Sand; 5-tv.ru
Эта цифра больше, чем за весь предыдущий год.
Офшорные зоны в России становятся более популярными. Как пишут «Известия», только за полгода в специальные административные районы на островах Русском и Октябрьском переехали 87 компаний.
Это больше, чем за весь предыдущий год. Львиная доля — из Кипра и Британских Виргинских островов.
Активы фирм измеряются десятками триллионов рублей. Интерес к офшорам эксперты связывают с западными санкциями и трудностью ведения бизнеса из-за рубежа, в том числе — для получения дивидендов.
В планах властей упростить процесс переезда. Отметим, что к специальным административным районам относят территории, где для компаний, которые перешли в российскую юрисдикцию, действует льготный налоговый режим. Их создали пять лет назад, чтобы привлечь капитал зарубежных компаний соотечественников.