«Не сдаваться никому и ни за что»: в Москве презентовали книгу «Команда самбо»

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Для самбиста состояние полета — часть работы. И даже в космосе самбо уже побывало.

В Москве презентовали книгу «Команда самбо», которая очень скоро сможет научить юных спортсменов выигрывать международные соревнования. Ее издали к 85-летию этого вида спорта в России и очень скоро она окажется в каждой профильной секции.

Причем к созданию книги подошли ответственно — своими секретами поделились те, кто не только стал чемпионом в этом виде спорта, но и достиг успеха в других сферах жизни. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров вчитался в страницы

Стойкость духа, стальной характер, а еще чувство юмора и тонкая ирония, — это отличает настоящего самбиста. Кем бы он не стал, спортсменом, политиком или ученым. Как Валентин Никитаев.

— Этот бой помните хорошо?

— Да просто вышел и как начал. Я понял, что он сдается. Зал взревел!

Его до сих пор захлестывают эмоции. Валентин Григорьевич — профессор МИФИ, и один из тех, кто оказался на этих страницах истории. Ему удавалось успевать везде: и в преподавании, и в борьбе на ковре.

«Эта борьба учит не сдаваться никому и не за что. При все при этом — обмен знаниями с помощью жестов», — отметил профессор, доктор технических наук Валентин Никитаев.

Для создания этой книги потребовалось несколько десятков часов интервью с ее героями. Это истории о тех, кто вышел из самбо и добился успеха в жизни.

«Эта книга даже больше для родителей, которые еще не определились, куда отдать ребенка, каким видом спорта заниматься. Если они посмотрят, кто вышел из самбо, у них сомнений не будет, что ребенок должен пройти школу самбо», — заметил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Для самбиста состояние полета — часть работы. Вот и в космосе самбо уже побывало. Именно так называлась ракета, установившая мировой рекорд. Первой доставила экипаж до космической станции за два часа и четыре минуты.

К слову, сейчас космос осваивают в том числе и бывшие самбисты. Например, Герой России Олег Артемьев. Вот так выглядят его рабочие будни. Но без любимого самбо даже в космосе никуда.

«В третий полет получилось взять полную атрибутику: красную и синюю куртки, пояса, борцовки, самбовки, — все у нас с собой было. Сдавали смену в этих куртках, занимались спортом в куртках. Они очень удобные», — рассказал Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев.

История самбо продолжает вершиться и на наших глазах. На этой стене не только пожелания от легендарных самбистов, но и благодарность за воспитание будущих чемпионов. А будущие чемпионы уже в трех тысячах школ по всей стране. Как защитить себя не применяя оружия — а это главный принцип самбо — теперь знают даже первоклашки.

«Самбо помогает детям в первом классе правильно группироваться и падать. Если ребенок падает во время игры, он группируется правильно и не получит травм», — отметила учитель физкультуры Ольга Давыдова.

А вот самбо на селе стало новым трендом, который задает президент федерации самбо Орловской области Анатолий Якунин. Вся его жизнь и карьера отражены в книге «Команда самбо».

Совсем недавно он собрал в родном селе Кривцого плота юных самбистов из 13 регионов страны. Все они — спортсмены из деревни. И такие соревнования — большой шанс стать лучшим на ковре.

«А вы знаете какой отзыв был? Мне уже со Свердловской области пришло письмо с предложением выступить с передовым опытом, как дальше развивать самбо в селах и городах. То есть уже появились инициаторы, которые подхватили эту идею. И это очень важно», — рассказал президент федерации самбо Орловской области, бывший начальник Главного управления МВД России по городу Москве Анатолий Якунин.

Анатолий Иванович тоже оставил свой автограф, ведь для молодых самбистов он легенда и пример.

— Что желаете чемпионам будущим?

— Удачи и только побед.

Возможно, как раз эти победы войдут уже в новую историю российского самбо. Ну а у книги «Команда самбо» будет продолжение. Так пообещали ее создатели.