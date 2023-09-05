Энергетическая безопасность: из Волгодонска отправлен корпус атомного реактора

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Его изготовили на заводе «Росатома».

Ценный груз для энергетической безопасности Центральной России отправили из Волгодонска. Это корпус атомного реактора, который изготовили на заводе «Росатома». Из Ростовской области оборудование весом 340 тонн доставят в Курскую, где строится второй энергоблок местной АЭС-2.

Это уже четвертый масштабный заказ за этот год, что является рекордом. Ранее подобные реакторы отгрузили для Турции и Бангладеш. Об уникальности модели и перспективах нашей атомно-энергетической отрасли рассказал корреспондент «Известий» Борис Карягин.