Собянин: силами ПВО уничтожены беспилотники при атаке на Москву
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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Пострадавших нет.
В ночь с 4 на 5 сентября силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены беспилотники в Истринском районе и в Калужской области при попытке совершить атаку на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Пострадавших на месте падения обломков нет, по предварительной информации, как и разрушений. Все экстренные службы работают.
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