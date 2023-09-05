Собянин: силами ПВО уничтожены беспилотники при атаке на Москву

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Пострадавших нет.

В ночь с 4 на 5 сентября силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены беспилотники в Истринском районе и в Калужской области при попытке совершить атаку на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пострадавших на месте падения обломков нет, по предварительной информации, как и разрушений. Все экстренные службы работают.