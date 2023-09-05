Очередная истерика: Эстония отговаривает молодежь обучаться в России

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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В странах Прибалтики решили увеличить в 15 раз штрафы для русских школ.

Правительство Эстонии призывает молодежь отказаться от обучения в России. Об этом сообщило издание Delfi после беседы с пресс-службой полиции безопасности.

«Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом», — опубликовано на портале.

Также недавно Эстония решила увеличить штрафы для русских школ в 15 раз, их планируют повысить до десяти тысяч евро, а коснутся они тех учителей, которые не знают национального языка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие латвийские компании до сих пор работают в России.