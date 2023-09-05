Косяк в прошлой жизни: почему люди вступают в кармические отношения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru

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Эксперт объяснила, какую опасность несет эта связь.

Что такое кармические отношения? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала психолог Татьяна Костова.

По словам специалиста, таким словосочетанием называют связь между людьми, которая тянется из прошлых воплощений. Например, во время приступов агрессии, люди часто погружаются в свою прошлое и достают оттуда травмы, которых не было в их настоящей жизни.

«Кармические отношения — это те завязки, те зарубки, те незавершенные эмоциональные связи, которые мы приносим из прошлых жизней. И часто вы можете обнаружить это в настоящем, когда встречаете человека, и у вас ощущение, будто вы знакомы были всегда, как будто вы давние друзья. Очень часто такое бывает, когда вы встречаете любовного партнера. Но по большому счету, все люди, которые вызывают у вас эмоциональные реакции, эмоциональные связи, это все ваши кармические партнеры», — заявила Костова.

Главными кармическими партнерами являются родители и дети. Говоря про любовных партнеров, специалист отметила, что при встрече две такие души начинают друг друга учить, проходить уроки, для которых они пришли в текущее воплощение.

«В истории моей клиентки, ее муж был ее братом в одном из прошлых воплощений. И они встретились для того, чтобы эта девочка, сестра, отдала свою жизнь для спасения брата. И в этом воплощении моя клиентка делала все, чтобы спасти своего супруга. Он был болен алкоголизмом», — заявила психолог.

Она добавила, что после проработки этой ситуации ее клиентка порвала с мужем и начала строить собственную жизнь.

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