Вооружение Су-34 «Кинжалами» даст России новые возможности в зоне спецоперации

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Накануне истребитель-бомбардировщик впервые успешно применил гиперзвуковую ракету.

Вооружение истребителя-бомбардировщика Су-34 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» дает новые возможности России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали американские журналисты издания Military Watch.

«Интеграция „Кинжала“ на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти истребители — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — спрогнозировали аналитики.

Накануне российские Военно-воздушные силы (ВВС) впервые успешно запустили гиперзвуковую ракету «Кинжал» с ударных истребители Су-34. Первый экипаж представлен к награждению.

Су-34 является самым дальнобойным тактическим боевым самолетом в мире, он способен нести максимально тяжелые грузы на дальние расстояния.

Ранее 5-tv.ru показал, как ВСУ «пополняют» автопарк бригады «Пятнашка».