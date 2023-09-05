Боевики киевского режима до сих пор не научились разминировать минные поля

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Они бегут в окопы для спасительного укрытия, но все тщетно.

Российские минные поля на юге Украины являются самыми плотными со времен Второй мировой войны. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня Украина является самой заминированной страной в мире», — заявил недавно министр бывший обороны Украины Алексей Резников.

Националист с позывным «Лютый» также рассказал, что большую опасность представляют мины-ловушки. Когда украинские солдаты пытаются захватить российские траншеи, то часто подрываются на них. Он пояснил, что солдаты видят ПОМ-3 только в последний момент, так как взрывчатка хорошо замаскирована.

«Но когда они осознают ошибку, становится слишком поздно. Они разлетаются в клочья», — рассказал солдат.

У ВСУ есть машины разминирования советского и более современного западного производства. Однако они медленны и часто становятся мишенью для армии РФ.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба раскрыл способ начала переговоров с Россией. По его словам, это возможно осуществить только через поле боя.