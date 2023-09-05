Удар по карманам: во сколько обойдется зимний отдых в сезоне 2023/2024

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Endig; 5-tv.ru

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Уже этой осенью туроператоры поднимут цены на путевки в среднем до 30%

Зимний отдых в этом сезоне обойдется россиянам значительно дороже. Как пишут «Известия», уже этой осенью туроператоры поднимут цены на путевки в среднем до 30% по сравнению с прошлым годом. Так, например, Мальдивы на двоих с прямым перелетом в ноябре обойдутся на 20% больше. Также подорожают туры в Таиланд, Египет и Арабские Эмираты.

Кроме того, эксперты отмечают, что самая высокая стоимость путевок будет традиционно на Новый год и праздничные дни, в эти даты они вырастут на 15%. Причем, это касается и отдыха по России.

Однако, несмотря на рост цен, многие уже начали бронировать путевки — четверть соотечественников собираются провести отпуск в Сочи и еще четверть в Подмосковье.