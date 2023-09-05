Кулеба назвал поле боя дорогой к переговорам с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: путь к переговорам с Россией лежит через поле боя

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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В МИД РФ напомнили, что Москва открыта к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и готова к серьезным предложениям.

Стратегия урегулировании конфликта на Украине лежит через поля боя, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-выступления в рамках встречи послов в Вене.

«Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны — не просто конфликты или территориальные споры», — заявил дипломат.

Кулеба считает, что конфликт не может прекратиться «усаживанием сторон за стол переговоров». Его приостановка даст России передышку, которая якобы будет использована для подготовки новой атаки, подчеркнул он.

«Путь к дипломатии лежит через поле боя», — подчеркнул он.

Участником встречи стал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. На прошлой неделе он заявил, что Вена выступила за мирные переговоры конфликта на Украине, но только Киев может решить, когда будет сделан шаг в сторону переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь подчеркнула, что Москва открыта к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и готова к серьезным предложениям. Однако в Верховной раде Украины зарегистрировали постановление, которое подразумевает недопустимость прекращения конфликта с РФ путем уступок каких-либо территорий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации (СВО). Российский лидер отметил, что киевский режим возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Украина проигнорировала попытки решить конфликт дипломатическим путем, так что Россия решила оказать военную помощь еще на тот момент самопровозглашенным республикам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кулеба опроверг слова о провале контрнаступления ВСУ.