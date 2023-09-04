Богомаз: пресечена попытка проникновения диверсантов в Брянскую область
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Фото: © РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
На месте боестолкновения обнаружены брошенные ДРГ вооружение и припасы.
Сотрудники Погрануправления ФСБ вечером 4 сентября пресекли попытку проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионной разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Диверсанты пытались проникнуть в Севский район Брянской области. Обнаружены брошенные ими вооружение и боеприпасы.