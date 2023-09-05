«Начинаются слезы»: Юлия Ефременкова пожаловалась на поведение сыновей

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

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Мальчики начали показывать характер.

Бывшая участница скандально известного телевизионного шоу Юлия Ефременкова в прошлом году впервые стала мамой сразу двоих малышей. Она родила близнецов от бывшего бойфренда Мондезира. После расставания ей приходится справляться с воспитанием детей в одиночку, что не всегда получается.

Уже совсем скоро малышам исполнится годик. Сегодня она рассказала об изменениях в поведении детей, которые недавно заметила.

«У малышей сейчас такой период, когда каждый из них стал отстаивать свои границы — так интересно наблюдать как один что-то для себя выбирает из игрушек, и второму тут же нужно это отобрать у брата», — написала звезда «Дома-2».

36-летняя звезда сообщила, что между братьями есть ревность. Ефременкова сообщила, что она пыталась избежать появления этого чувства у сыновей, так как старается уделять равное количество внимания каждому.

«Если целую одного, то обязательно, целую второго; если играю с одним, тут же обязательно в игру подключаю другого. Но стоит хотя бы несколько минут больше посвятить кому-то из них, то все, у второго тут же начинаются слезы», — призналась Юлия.

В марте этого года блогер рассталась с их отцом Мондезиром Свет-Амуром. Молодая мама одна заботится о близнецах. Звезды «Дома-2» старались сохранить теплые дружеские отношения ради Кристиана и Даниэля, но у них не вышло. После очередного конфликта с рукоприкладством телеведущая запретила экс-жениху приближаться к ней и сыновьям без решения суда. Ефременкова жалуется, что ни на минуту не может расслабиться, так как рассчитывать приходится только на себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефременкова обвинила Свет-Амура в жестком абьюзе.

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