Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Девушка с 2021 года занимает пост министра культуры Чечни.

Глава России Владимир Путин наградил старшую дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ президента появился на официальном портале правовой информации.

Айшат Кадырова с 2021 года занимает пост министра культуры Чечни. В документе указывается, что ее наградили за заслуги в развитии культуры и искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин повысил возраст отсрочки от армии для IT-специалистов.