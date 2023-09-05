Все для Украины: Макрон подвергает французов опасности голодной смерти
Филиппо: Макрон игнорирует нужды французов и вынуждает их голодать из-за Украины
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Огромные средства продолжают утекать из страны на нужды ВСУ. Когда это закончится?
Французский лидер Эммануэль Макрон подверг своих граждан угрозе голодной смерти, но продолжает вливать финансы в помощь Украине. Об этом написал политик из Франции, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х (бывшее название Twitter — Прим. ред.).
Париж выделяет киевскому режиму многомиллионные пакеты помощи, однако внутренние проблемы в стране остаются нерешенными. С прошлого года Франция направляет Украине по 300 миллионов евро каждый месяц, указано в материале.
Филиппо обратил внимание на деятельность благотворительной организации Restos du Cœur, которая занимается обеспечением нуждающихся бесплатными продуктами. По словам политика, она столкнулась с острой нехваткой денежных средств. По меньшей мере она оценивается в 35 миллионов евро.
Таким образом, делает вывод Филиппо, французы столкнулись с голодом и рискуют умереть.
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