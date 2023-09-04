Глава МИД Германии назвала украинское зерно «кокаиновым»

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Бербок снова оговорилась. Но как?

Глава МИД Германии Анналена Бербок сделала «оговорку по Фрейду». Женщина назвала украинское зерно «кокаиновым». Инцидент произошел во время выступления министра на пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. Ролик опубликовали в аккаунте внешнеполитического ведомства ФРГ в социальной сети Х.

«Я благодарю Румынию за расширение инфраструктуры для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до четырех миллионов тонн ежемесячно», — заявила она.

Это уже не первый случай, когда Бербок путает слова «кокаин» и «Украина». Так, в 2022 году политик назвала Украину «Восточной Кокаиной».

Прежде Бербок уже отличалась незамысловатыми заявлениями. Например, она сообщила о своей уверенности в том, что у Москвы есть возможность «развернуться на 360 и осчастливить весь мир», что именно означают ее странные формулировки остается только догадываться. В июне глава ФРГ перепутала слова «маяк» и «бекон», заявив, что путь к свободе ЮАР оказался беконом надежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бербок заявила о минных полях «размером с Западную Германию» в зоне спецоперации.