В России стартовала регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»
Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger
Конкурс был инициирован президентом РФ.
Сегодня, 4 сентября, стартовал прием заявок на регистрацию участников конкурса «Это у нас семейное». Об этом проинформировали в пресс-службе организации «Россия — страна возможностей».
«Прием заявок открыт на сайте „Этосемейное.рф“», — указано в релизе.
Отмечается, что любая семья может создать свою команду и побороться за победу на конкурсе. Регистрация будет производиться на протяжении месяца — до 4 ноября.
О создании конкурса 1 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. К его участию допускаются команды из четырех и более человек, связанные родством. При этом они должны быть представителями трех поколений, как минимум.
В конкурсе будет несколько этапов, первый из которых — дистанционный. После он перейдет из онлайн-формата в оффлайн. Полуфилиалы продут в округах, а финал состоится только летом 2024 года. В него попадут 300 семей из разных уголков России.
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