Фонд кино поддержит производство фильма о легенде футбола Федоре Черенкове

Фото: © РИА Новости / Юрий Простяков

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Большую часть карьеры он провел в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам.

Фонд кино закончил отбор 16 национальных фильмов компаний, которые не являются лидерами отечественного производства, но получат финансовую поддержку, сообщается на сайте организации.

В список из 16 кинокартин, которые получат государственную субсидию, вошли «Адам и Ева 2.0», «Ангелы Ладоги», «Блиндаж», «Вредная привычка», «Злой город», «Императрицы», «Колотун», «Красный шелк», «Крузенштерн. Регата тысячелетия», «Литвяк», «Миссия «Ганг», «Ополченец», «Русские морозы», «Федя. Народный футболист», «Хоккейные папы» и «1993».

К слову, один из фильмов расскажет об известном футболисте «Спартака» Федоре Черенкове, который скончался в 2014 году из-за опухоли мозга. Спортсмену было всего 55 лет. Мужчина трижды выигрывал чемпионат Советского Союза, по разу чемпионат и Кубок России, дважды признавался лучшим футболистом СССР, а в 1989 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. В составе национальной команды завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве. Большую часть карьеры он провел в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам.

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