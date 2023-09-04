Путин повысил возраст отсрочки от армии для IT-специалистов

Путин указом повысил возраст отсрочки от армии для IT-специалистов до 30 лет

Фото: www.globallookpress.com / Monkey Business 2 via www.imago-

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Указ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Возраст отсрочки от армии для IT-специалистов будет повышен на три года — с 27 до 30 лет. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Изменения будут внесены в действующий указ от 2 марта 2022 года, который регулирует меры по обеспечению активного развития сферы информационных технологий в РФ. В одном из пунктов положения будет заменен возраст.

1 января 2024 года указ вступит в силу.

Минцифры РФ готовится внести поправки в указ о мерах поддержки IT-отрасли. Ожидается, что будет также скорректирован возраст. Сейчас в указе есть пункт, который гарантирует освобождение от призыва на срочную военную службу сотрудников IT-компаний с 18 до 27 лет.

IT-специалист для получения отсрочки должен быть устроен в аккредитованную компанию и проработать в ней не меньше 11 месяцев. При этом ему нужно иметь российское гражданство, профильное образование из списка попадающих под отсрочку, а также специалист должен работать по трудовому договору.

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