Прилепин: для завершения СВО за месяц нужна многочисленная ударная группировка

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Цели СВО еще не реализованы, но есть одно жесткое решение. Какое?

Сроки окончания специальной военной операции (СВО) на Украине зависит от ряда причин. Завершить вооруженный конфликт можно даже за месяц, но для этого нужно привлечь ударную группировку из 350 тысяч бойцов, рассказал телеканалу «360» политик и публицист Захар Прилепин.

«Одним ударом она прорубит себе коридор со стороны Одессы или Белоруссии», — предположил он.

Писатель считает, что цели СВО еще не реализованы. Россия освободила не все территории, где киевский режим не дает людям спокойно жить без притеснений. Он добавил, что РФ должна демилитаризировать и денацифицировать «русские регионы».

Прилепин считает, что даже в случае перемирия Украина снова попросит Запад поставлять вооружение. Поэтому Киев продолжит вести огонь по объектам гражданкой инфраструктуры.

«И самое главное, что будут омерзительные обстрелы Донецка», — сказал он.

Также писатель, который недавно получил тяжелое ранение после нападения, собирается возвращаться в зону спецоперации. Там он продолжит работать в соответствии с подписанным контрактом с Росгвардией.

Из-за трагедии, которая произошла 6 мая, Прилепин получил ранения. На дороге, по которой он ехал вместе с другом и соратником Александром Шубиным, была заложена взрывчатка. Водитель погиб на месте, а писателя госпитализировали.

По горячими следам задержали уроженца Украины, недавно получившего российское гражданство. Подозреваемый был завербован украинской разведкой, где и получил задание по ликвидации писателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захар Прилепин впервые встал на ноги после покушения.