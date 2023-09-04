«Переработанное в муку»: Эрдоган рассказал о новом зерновом решении

Эрдоган заявил о договоренности поставлять зерно РФ в бедные страны в виде муки

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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В рамках российско-турецкий переговоров удалось достичь некоторых договоренностей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил, что ему удалось достичь договоренностей о поставках российского зерна в виде муки в бедные страны. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Эрдоган раскрыл, что в рамках переговорного процесса он Путиным обсудил инициативу обеспечения нуждающихся государств продовольствием, в частности зерном. Стороны достигли соглашения о совместной работе.

«Договорились, что мы сможем отправлять переработанное в муку российское зерно в бедные страны», — прокомментировал Эрдоган.

Российско-турецкие переговоры длились три часа. Полтора часа они велись в широком формате, и еще столько же — в узком. Лидеры поднимали тему зерновой сделки. Москва выразила свою открытость к диалогу по этому вопросу.

Президент РФ обратил внимание на то, что российская сторона во время действия соглашения честно обеспечивала безопасность зернового коридора, пока другая сторона использовала его для реализации террористических атак по объектам гражданской инфраструктуры в России.

РФ приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке, но только после выполнения Западом условий Москвы.