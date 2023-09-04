Минобороны России: беспилотник ВСУ перехвачен над территорией Брянской области
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Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Российские военные предотвратили попытку атаки ВСУ.
Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку. Это произошло 4 августа в районе 16:30.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. <…> Беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что ВСУ планировали нанести удар по объектам на территории РФ.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что ВСУ нацелили дрон на Клинцовскую ТЭЦ в Брянской области.
По предварительным данным, нет пострадавших и разрушений.
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